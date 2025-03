Dal gól, ale po prehre v šlágri bol sklamaný. Takto nemôžeme hrať, vravel Haraslín

Po góle hrali inak, ako mali

"Mali sme výborný vstup, Plzeň sme do ničoho nepustili, ale potom akoby nás ten gól zabrzdil. Začali sme hrať úplne inak, než ako sme mali. Plzeň to asi chcela viac ako my. Naše chyby v obrane nechcem hodnotiť.

"Nebojím sa povedať, že to boli kľúčové body. Keby sme nevyhrali, prakticky by sme stratili šancu bojovať o druhé miesto. O to sa usilujú Ostrava, Sparta aj my.

Ak by sme zápas nezvládli, Sparta by nám odskočila na päť bodov, Ostrava na štyri a bolo by to veľmi zložité. Takže z matematického pohľadu je to nesmierne cenné víťazstvo," povedal tréner Viktorie Miroslav Koubek.

Tabuľka českej Chance ligy