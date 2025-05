Chceli ho Leverkusen i Lipsko. Fabregas sa však rozhodol ostať v Taliansku

COMO. Futbalistov Coma by mal aj v budúcej sezóne trénovať Cesc Fabregas, hoci o služby Španiela je veľký záujem. Španiela by do svojich služieb chceli získať Bayer Leverkusen i RB Lipsko.

Tridsaťosmeročný Farbregas má s účastníkom Serie A zmluvu do roku 2028. Podľa informácií Sky Italia by sa po rokovaniach s vedením klubu mal jeho príjem zvýšiť.

Como pod trénerskou taktovkou majstra sveta a dvojnásobného majstra Európy prežíva nad očakávanie dobrú nováčikovskú sezónu.