Chelsea sa vytrápila na ihrisku treťoligistu. Zápas zlomila až v záverečnej desaťminútovke

Carabao Cup - štvrťfinále
Cardiff - Chelsea 1:3 (0:0)
Góly: 75. Turnbull - 57. a 90.+3 Garnacho, 82. Neto
Futbalisti FC Chelsea postúpili do semifinále Anglického ligového pohára, keď si vo štvrťfinále poradili s treťoligovým klubom Cardiff City 3:1. Dva góly zaznamenal Argentínčan Alejandro Garnacho.
Domáci Cardiff bol jediným tímom mimo Premier League, ktorý v súťaži ešte zostal, no proti víťazom Majstrovstiev sveta klubov sa rozhodne nestratili. Favorit musel siahnuť po hráčoch z lavičky, aby prekonal lídra League One.
Cardiff bol v prvom polčase lepším tímom, od začiatku mal veľa držania lopty a k najväčšej šanci sa dostal po tečovanom centri Isaaka Daviesa, ktorý prinútil brankára Chelsea Filipa Jorgensena k rýchlemu zákroku pri bližšej žrdi.
Chelsea pôsobila bez potrebnej naliehavosti a mala problém dostať sa cez disciplinovanú obranu Cardiffu. Hlučný, vypredaný Cardiff City Stadium burácal po každom úspešnom súboji a odkope domácich.
Tréner Chelsea Enzo Maresca poslal do zápasu úplne obmenenú základnú jedenástku oproti tímu, ktorý v sobotu zdolal Everton 2:0. Po nevýraznom prvom polčase však poslal po prestávke na ihrisko Joãa Pedra a Garnacha.
Garnacho mal po zmene strán prvú veľkú šancu, no brankár Cardiffu Nathan Trott predviedol výborný zákrok pri jeho strele zblízka. Striedajúci hráč sa však dočkal v 57. minúte, keď Chelsea potrestala zlú rozohrávku súpera.
Facundo Buonanotte získal loptu, prenikol do pokutového územia a prihral Garnachovi, ktorý prekonal Trotta presnou strelou. Chelsea sa potom snažila pridať poistku a Trott musel vytlačiť ďalekonosný pokus Buonanotteho nad brvno.
Zdalo sa, že zápas sa Cardiffu vymyká z rúk, no pätnásť minút pred koncom David Turnbull zakončil hlavičkou plávajúci center Perryho Nga a poslal loptu za Jorgensenov chrbát.
Trott sa následne vrhol k nohám Pedra a zabránil mu v dorážke do prázdnej bránky, no hostia si vedenie vzali späť osem minút pred koncom, keď sa Netova strela odrazila a skončila za chrbtom brankára Cardiffu. Garnacho potom v nadstavenom čase pridal svoj druhý gól v zápase.
V stredajších štvrťfinálových dueloch privíta Manchester City Brentford a Newcastle United nastúpi proti Fulhamu, zatiaľ čo Arsenal a Crystal Palace si zahrajú posledný zápas kola budúci utorok.