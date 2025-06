Musia odohrať svoju hru. Slováci berú zápasy ako prípravu na kvalifikáciu

Grécko nebude ľahký súper. Tento rok si vybojovalo postup do A-divízie Ligy národov a proti Calzonovmu mužstvu hrá aj štatistika vzájomných duelov.

HERAKLION. Najdôležitejším faktorom v sobotnom prípravnom zápase slovenskej futbalovej reprezentácie proti Grécku bude výkon mužstva, nie konečný výsledok. Na piatkovej tlačovej konferencii v Heraklione to povedal tréner tímu Francesco Calzona.

Chcem, aby sme hrali dobrý futbal a prezentovali sa dobrým výkonom, lebo som presvedčený o tom, že pokiaľ mužstvo bude hrať dobre, výsledky prídu ruka v ruke s tým. Niekedy to nie je hneď, ale tá práca prinesie výsledky dlhodobo,“ prízvukoval Calzona.

„Čakáme ťažký zápas, lebo Grécko je výborný tím. Ale verím tomu, že náš tím potvrdí to dobré, čo sme urobili doteraz. Musíme odohrať našu hru, hrať náš futbal a hlavne aby sme mali rovnaký prístup ako dosiaľ.

Pred pár dňami tím opustili zranené opory Stanislav Lobotka a Lukáš Haraslín, no Calzona ku kádru nemal pred zápasom žiadne výhrady:

Slovensko čaká vstup do kvalifikácie na budúcoročný svetový šampionát v septembri, ale už duel v Heraklione i nadchádzajúci zápas proti Izraelu berie Calzona vážne. K veľkým experimentom v zostave ani taktike podľa neho nedôjde:

„Sú to priateľské zápasy a vieme, že je to júnový zraz, kde môžeme skúšať veci, ale berieme to skôr ako prípravu na kvalifikáciu.

Tam nás v septembri čakajú náročné zápasy, takže je tu možnosť aj niečo skúšať, ale berieme to tak, že je to posledná príprava pred ostrými zápasmi a chceme sa na ne pripraviť čo najlepšie.“