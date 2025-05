Calzona zverejnil nomináciu na júnovú prípravu. Šancu dostanú tri nové mená

Taliansky kouč povolal dvojicu Tadeáš Hájovský a Adrian Fiala z AS Trenčín, debut môže zažiť aj útočník Erik Prekop z Baníka Ostrava.

Zranenie trápi aj krídelníka Lukáša Haraslína. „Má tiež problémy. Myslím si, že bude veľmi náročné, aby zasiahol do zápasov. Podobne aj pri ňom sa rozhodneme, keď príde,“ doplnil kormidelník.

Slovákov čakajú previerky, ktoré sú súčasťou prípravy na kvalifikáciu MS. „Sú to prípravné zápasy, ale my k nim musíme pristúpiť s plnou vážnosťou. Je to pre nás príprava na jesennú kvalifikáciu.

Sú nominovaní noví hráči, ktorých chcem vidieť pracovať pod naším vedením. Budú mať päť-šesť dní, aby ukázali, či sú pripravení zasiahnuť do zápasov,“ povedal Calzona.