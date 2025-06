Musíme si vytvárať alternatívy, povedal Calzona. Proti Izraelu chce skúšať nové veci

„Je to veľmi dobré, mladé mužstvo s technickými a zaujímavými hráčmi. Chcú hrať futbal. Veľmi sa mi páčia ako tím a myslím, že to pre nás bude ťažká skúška,“ uviedol Calzona na pondelkovej tlačovej konferencii v maďarskom Debrecíne.

„Pokiaľ by som sa pozeral len na výsledok, tak by sme neskúšali nič nové. Ja pracujem pre zväz, nie pre seba samého alebo 'na svoje triko',“ dodal Calzona a zároveň potvrdil, že nový systém plánuje využiť opäť:

V rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) figuruje Izrael na 78. priečke, teda o 32 pozícii nižšie ako Slovensko, no podľa Hrošovského sú to len čísla:

Teraz je to však prípravný duel, kedy si ešte môžeme vyskúšať to, čo chceme, aby sme boli pripravení na kvalifikáciu, ktorá nás čaká od septembra,“ zamyslel sa hráč belgického Genku.

„Podľa mňa je ich sila vyššia ako v renkingu. V kvalifikačnej skupine vyhrali dva zápasy proti Estónsku a videli sme aj ich silné stránky. Sú veľmi technický tím, silný na lopte, taký hravý a určite majú viac medzier v defenzíve ako ofenzíve.“ Slovenský reprezentant chce nadchádzajúci súboj vyhrať.

„Je to pre nás dôležité, pretože je to posledný zápas tejto sezóny, nie roku a určite z toho pohľadu, že musíme zareagovať na to, ako sme hrali posledný duel. Vždy je najlepšie sa rozlúčiť so sezónou výhrou a dobrým výkonom,“ dodal Hrošovský.