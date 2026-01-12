Na rozhodcu v Afrike útočili hráči aj novinári. CAF konflikty odsúdila

Rozhodca Issa Sy
Rozhodca Issa Sy (Autor: TASR/AP)
TASR|12. jan 2026 o 16:09
ShareTweet0

Problémy vznikli počas zápasu Alžírsko - Nigéria.

Africká futbalová konfederácia (CAF) odsúdila útoky na rozhodcu počas sobotňajšieho štvrťfinálového stretnutia Afrického pohára národov (APN) Alžírsko - Nigéria (0:2).

Senegalský arbiter Issa Sy sa priamo na trávniku ocitol v konflikte s alžírskymi hráčmi, následne vyvolali problémy aj novinári v mixzóne.

„CAF ostro odsudzuje nevhodné správanie smerujúce na rozhodcov a organizátorov zápasu. Adekvátne kroky budú vykonané voči všetkým, ktorých správanie nebolo v súlade s profesionalitou,“ uviedla CAF v stanovisku, z ktorého citovala agentúra DPA.

Problémy vznikli aj počas zápasu Maroko - Kamerun (2:0), no CAF záležitosť neupresnila.

„Vec sme posunuli disciplinárnej komisii, ktorá začala vyšetrovanie. Identifikované osoby sa budú zodpovedať zo svojich činov,“ doplnila CAF.

Reprezentácie

Rozhodca Issa Sy
Rozhodca Issa Sy
Na rozhodcu v Afrike útočili hráči aj novinári. CAF konflikty odsúdila
dnes 16:09
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Na rozhodcu v Afrike útočili hráči aj novinári. CAF konflikty odsúdila