Na rozhodcu v Afrike útočili hráči aj novinári. CAF konflikty odsúdila

Africká futbalová konfederácia (CAF) odsúdila útoky na rozhodcu počas sobotňajšieho štvrťfinálového stretnutia Afrického pohára národov (APN) Alžírsko - Nigéria (0:2).
Senegalský arbiter Issa Sy sa priamo na trávniku ocitol v konflikte s alžírskymi hráčmi, následne vyvolali problémy aj novinári v mixzóne.
„CAF ostro odsudzuje nevhodné správanie smerujúce na rozhodcov a organizátorov zápasu. Adekvátne kroky budú vykonané voči všetkým, ktorých správanie nebolo v súlade s profesionalitou,“ uviedla CAF v stanovisku, z ktorého citovala agentúra DPA.
Problémy vznikli aj počas zápasu Maroko - Kamerun (2:0), no CAF záležitosť neupresnila.
„Vec sme posunuli disciplinárnej komisii, ktorá začala vyšetrovanie. Identifikované osoby sa budú zodpovedať zo svojich činov,“ doplnila CAF.