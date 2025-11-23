Argentínsky klub vyhral prestížnu trofej. Brankár zneškodnil v rozstrele tri penalty

Hráči argentínskeho klubu Lanus oslavujú víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. nov 2025 o 12:18
Argentínsky futbalový klub CA Lanus vyhral trofej v Copa Sudamericana.

Vo finále druhej najprestížnejšej klubovej súťaže v Južnej Amerike zdolal Atletico Mineiro v jedenástkovom rozstrele (5:4), v ktorom brankár Nahuel Losada zneškodnil tri pokusy brazílskeho tímu.

Zápas sa po riadnom hracom čase skončil 0:0.

Lanus zdvihol trofej nad hlavu druhýkrát v histórii, čím sa stal šiestym tímom, ktorému sa to podarilo.

VIDEO: Zostrih finálového zápasu


Súťaž ovládol aj v roku 2013 a celkovo vylepšil bilanciu titulov pre argentínske kluby už na 11 trofejí, pričom druhá Brazília má na konte päť prvenstiev. Informovala agentúra AP.

Copa Sudamericana - finále

CA Lanus - Atletico Mineiro 0:0, 5:4 v rozstrele z 11 m

Ďalšie súťaže

dnes 12:18
