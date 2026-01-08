S Leedsom získal titul, hral aj za Tottenham. Zomrel bývalý waleský reprezentant

Terry Yorath
Terry Yorath (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|8. jan 2026 o 11:29
ShareTweet0

V 75 rokoch podľahol chorobe.

Bývalý waleský futbalový reprezentant Terry Yorath zomrel vo veku 75 rokov v dôsledku choroby. Vo štvrtok to oznámila jeho rodina.

Niekdajší stredopoliar strávil väčšinu hráčskej kariéry v Leeds United, s ktorým získal v sezóne 1973/1974 titul anglického majstra.

Neskôr si obliekal dresy Coventry, Tottenhamu či Bradfordu a za waleský národný tím si pripísal 66 štartov a tri góly.

„Pre väčšinu bol vysokováženým futbalovým hrdinom, ale pre nás bol otcom, tichým, láskavým a jemným mužom. Naše srdcia sú zlomené, ale utešuje nás vedomie, že sa opäť stretne s naším bratom Danielom,“ citovala z vyhlásenia Yorathových detí agentúra DPA.

Reprezentácie

Terry Yorath
Terry Yorath
S Leedsom získal titul, hral aj za Tottenham. Zomrel bývalý waleský reprezentant
dnes 11:29
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»S Leedsom získal titul, hral aj za Tottenham. Zomrel bývalý waleský reprezentant