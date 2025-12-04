S Newcastlom bojoval o zisk titulu. Bývalý brankár bojuje s rakovinou

Shaka Hislop
Shaka Hislop (Autor: TASR/AP)
TASR|4. dec 2025 o 22:17
ShareTweet0

Chytal aj za West Ham či Portsmouth.

Bývalý futbalový brankár Newcastlu United Shaka Hislop vo štvrtok oznámil, že má rakovinu prostaty.

Niekdajší reprezentant Trinidadu a Tobago prezradil, že mu pred približne 18 mesiacmi diagnostikovali pomerne agresívnu formu rakoviny, ktorá sa teraz rozšírila do panvovej kosti. O svojom zdravotnom stave informoval vo videu na Instagrame.

„Pred rokom, takmer presne na deň 6. decembra, som podstúpil radikálnu prostatektómiu a myslel som si, že sa to tým skončilo,“ uviedol 56-ročný Hislop.

„Ale potom, o šesť mesiacov neskôr, sa mi opäť zvýšil PSA (prostatický špecifický antigén) a ďalšie vyšetrenie ukázalo, že sa mi rakovina prostaty rozšírila do panvovej kosti.

Krátko nato som začal brať lieky a práve dnes ráno som dokončil sedem a pol týždňa trvajúcu rádioterapiu. Cesta pokračuje,“ citovala ho agentúra AP.

Hislop bol súčasťou Newcastlu United, ktorému v roku 1996 len tesne ušiel zisk titulu v Premier League.

V najvyššej anglickej súťaži chytal aj za West Ham a Portsmouth, hráčsku kariéru ukončil v FC Dallas. V drese Trinidadu a Tobago si pripísal 26 reprezentačných štartov.

Premier League

    Sklamaní hráči Manchestru United
    Sklamaní hráči Manchestru United
    Man United pokazili záver zápasu. Na Old Trafforde bodoval tím z dna tabuľky
    dnes 23:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»S Newcastlom bojoval o zisk titulu. Bývalý brankár bojuje s rakovinou