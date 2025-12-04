S Newcastlom bojoval o zisk titulu. Bývalý brankár bojuje s rakovinou

Bývalý futbalový brankár Newcastlu United Shaka Hislop vo štvrtok oznámil, že má rakovinu prostaty.
Niekdajší reprezentant Trinidadu a Tobago prezradil, že mu pred približne 18 mesiacmi diagnostikovali pomerne agresívnu formu rakoviny, ktorá sa teraz rozšírila do panvovej kosti. O svojom zdravotnom stave informoval vo videu na Instagrame.
„Pred rokom, takmer presne na deň 6. decembra, som podstúpil radikálnu prostatektómiu a myslel som si, že sa to tým skončilo,“ uviedol 56-ročný Hislop.
„Ale potom, o šesť mesiacov neskôr, sa mi opäť zvýšil PSA (prostatický špecifický antigén) a ďalšie vyšetrenie ukázalo, že sa mi rakovina prostaty rozšírila do panvovej kosti.
Krátko nato som začal brať lieky a práve dnes ráno som dokončil sedem a pol týždňa trvajúcu rádioterapiu. Cesta pokračuje,“ citovala ho agentúra AP.
Hislop bol súčasťou Newcastlu United, ktorému v roku 1996 len tesne ušiel zisk titulu v Premier League.
V najvyššej anglickej súťaži chytal aj za West Ham a Portsmouth, hráčsku kariéru ukončil v FC Dallas. V drese Trinidadu a Tobago si pripísal 26 reprezentačných štartov.