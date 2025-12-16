Manchester United v lete takmer prišiel o najväčšiu hviezdu. Klub chcel, aby som odišiel, vraví

Bruno Fernandes oslavuje gól v sieti Wolverhamptonu Wanderers.
Bruno Fernandes oslavuje gól v sieti Wolverhamptonu Wanderers. (Autor: TASR/AP)
16. dec 2025
Podržal ho tréner Amorim.

Anglický futbalový klub Manchester United mal v úmysle počas uplynulého letného prestupového obdobia predať svojho kapitána Bruna Fernandesa. Tridsaťjedenročný stredopoliar to uviedol v rozhovore pre portugalské médiá.

Záujem o služby Fernandesa prejavili kluby v Saudskej Arábii. Na jeho zotrvaní na Old Trafford však zapracoval Fernandesov krajan a súčasný tréner „červených diablov“ Ruben Amorim.

„Klub chcel, aby som odišiel. Povedal som o tom riaditeľom a myslím si, že nemali odvahu urobiť toto rozhodnutie, pretože ma v tíme chcel tréner Amorim. Keby som povedal, že chcem odísť aj napriek tomu, klub by ma pustil.

Moja vášeň a empatia k Manchestru United bola vždy rovnaká, ale sú momenty, keď sú pre nich dôležitejšie peniaze ako vy,“ povedal Fernandes pre Canal 11, ktorý patrí Portugalskému futbalovému zväzu. Informovala agentúra AFP.

    dnes 16:22
