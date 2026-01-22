Fandili v "boratovských" plavkách. Kazachstan poslal troch Belgičanov do väzenia

Fanúšikovia klubu FC Bruggy
Fanúšikovia klubu FC Bruggy (Autor: SITA/AP)
CTK|22. jan 2026 o 14:04
Dostali päťdňový trest väzenia.

Traja belgickí fanúšikovia dostali v metropole Kazachstanu Astane päťdňový trest väzenia, oficiálne za rušenie verejného poriadku a výtržnosti.

Dnes ich takto potrestal súd za správanie pri utorkovom zápase Ligy majstrov medzi domácim Kajratom Almaty a Bruggami (1:4).

Trojica sa počas stretnutia vyzliekla do takzvaných boratovských plaviek, ktoré preslávil britský komik Sacha Baron Kohen v komédii o fiktívnom kazašskom reportérovi v známom filme.

Zábery tria v žiarivo zelenom "úbore" označovanom ako mankini sa objavili v kazašskej televízii či na sociálnych sieťach.

"V opitosti si na tribúne Astana Areny zvliekli oblečenie, zostali v spodnej bielizni a spievali, aby upútali pozornosť, čím narušili verejný poriadok," citovali médiá z verdiktu súdu.

V Kazachstane sú vtipy o postave Borata všeobecne odsudzované, pretože komédia vykresľuje krajinu ako zaostalú. Kazachstan v minulosti proti snímke niekoľkokrát oficiálne protestoval.

