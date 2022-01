Tuchel poslal hráčov domov. Futbalisti Chelsea dostali dva dni voľna

"Na túto otázku som už odpovedal stokrát. Ak sa pozriete na našu situáciu s dlhodobými zraneniami, na zranených kľúčových hráčov, covid a potom na náš program zápasov, tak dostanete odpoveď. Sme unavení psychicky aj fyzicky, je to na nás vidieť. Podať plnohodnotný výkon nie je také jednoduché. Potrebujeme dobiť baterky," citovala Tuchela agentúra AP.

V utorňajšom zápase chýbala mužstvu plynulosť, energia aj sila, preto dá Tuchel hráčom priestor na oddych: "Dávam im dva dni voľna. Piatok a sobotu využijeme na prípravu na nedeľu."

Tréneri hovorili o šťastí

Chelsea sa tento mesiac prebojovala do finále Carabao Cupu, ale výkon z dvojzápasu s Tottenhamom (2:0 a 1:0) v Brightone nezopakovala.

"Hrať v Brightone je veľmi, veľmi ťažké a oni to hrali ako pohárový zápas. Po záverečnom hvizde sme sa cítili, ako keby sme prehrali. Aj iné tímy tu budú bojovať o body a vyhrať tu bude ťažké, aj keď nie ste unavení. Mali sme trochu šťastia, že sme viedli 1:0 a mohli sme to využiť a skórovať aj po druhý raz. Snažili sme sa ukázať kvalitu," povedal Tuchel.

Brighton je v tabuľke najvyššej anglickej súťaže deviaty. Tréner Graham Potter cítil, že jeho tím mohol v zápase s favoritom získať všetky body:

"Nepomohol nám futbalový boh. Hrali sme s odvahou, kvalitne, s intenzitou, so všetkým, čo potrebujete robiť proti špičkovému tímu. Ale niekedy je šťastie naklonené a niekedy nie. Musíme to akceptovať, ale dali sme do toho všetko a na hráčov som hrdý."