VIDEO: Nožničky v nadstavenom čase. Hrdinom Brightonu sa stal osemnásťročný Grék

TASR|19. jan 2026 o 23:21
Brightonu doma remizovail s Bournemouthom.

Premier League - 22. kolo

Brighton & Hove Albion – AFC Bournemouth 1:1 (0:1)

Góly: 90.+1 Kostoulas - 32. Tavernier (z 11 m)

Futbalisti Brightonu remizovali v pondelkovom dueli 22. kola anglickej ligy doma s Bournemouthom 1:1.

Hostí poslal po polhodine hry do vedenia stredopoliar Marcus Tavernier z penalty, bod pre domácich zariadil v nadstavenom čase druhého dejstva 18-ročný grécky útočník Charalampos Kostoulas.

VIDEO: Vyrovnávajúci gól Charalamposa Kostoulasa

Na ihrisko prišiel v 77. minúte. Brighton je v tabuľke deviaty, Bournemouth má o bod menej a patrí mu dvanásta pozícia.

Tabuľka Premier League

Premier League

