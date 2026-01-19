VIDEO: Nožničky v nadstavenom čase. Hrdinom Brightonu sa stal osemnásťročný Grék

Premier League - 22. kolo
Brighton & Hove Albion – AFC Bournemouth 1:1 (0:1)
Góly: 90.+1 Kostoulas - 32. Tavernier (z 11 m)
Futbalisti Brightonu remizovali v pondelkovom dueli 22. kola anglickej ligy doma s Bournemouthom 1:1.
Hostí poslal po polhodine hry do vedenia stredopoliar Marcus Tavernier z penalty, bod pre domácich zariadil v nadstavenom čase druhého dejstva 18-ročný grécky útočník Charalampos Kostoulas.
Na ihrisko prišiel v 77. minúte. Brighton je v tabuľke deviaty, Bournemouth má o bod menej a patrí mu dvanásta pozícia.