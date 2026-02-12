Arsenal stratil body v boji o titul. Ich náskok na čele pred Manchestrom City sa znížil

Hráč Arsenalu Martin Odegaard.
Hráč Arsenalu Martin Odegaard. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR, ČTK|12. feb 2026 o 23:02
ShareTweet0

Predtým vyhral dvakrát za sebou.

Premier League - 26. kolo:

FC Brentford - FC Arsenal 1:1 (0:0)

Góly: 71. Lewis-Potter – 61. Madueke﻿

Futbalisti Arsenalu Londýn v 26. kole anglickej Premier League iba remizovali na pôde Brentfordu 1:1. Na čele tabuľky majú štvorbodový náskok pred Manchestrom City. 

„Kanonieri" viedli od 61. minúty zásluhou Noniho Maduekeho. O desať minút neskôr vyrovnal Keane Lewis-Potter.

Arsenal, ktorý sa usiluje o prvý titul od roku 2004. O ďalšie tri body za City je na treťom mieste Aston Villa. Brentfordu patrí siedma priečka.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Hráč Arsenalu Martin Odegaard.
    Hráč Arsenalu Martin Odegaard.
    Arsenal stratil body v boji o titul. Ich náskok na čele pred Manchestrom City sa znížil
    št 23:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Arsenal stratil body v boji o titul. Ich náskok na čele pred Manchestrom City sa znížil