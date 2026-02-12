Arsenal stratil body v boji o titul. Ich náskok na čele pred Manchestrom City sa znížil

Premier League - 26. kolo:
FC Brentford - FC Arsenal 1:1 (0:0)
Góly: 71. Lewis-Potter – 61. Madueke
Futbalisti Arsenalu Londýn v 26. kole anglickej Premier League iba remizovali na pôde Brentfordu 1:1. Na čele tabuľky majú štvorbodový náskok pred Manchestrom City.
„Kanonieri" viedli od 61. minúty zásluhou Noniho Maduekeho. O desať minút neskôr vyrovnal Keane Lewis-Potter.
Arsenal, ktorý sa usiluje o prvý titul od roku 2004. O ďalšie tri body za City je na treťom mieste Aston Villa. Brentfordu patrí siedma priečka.