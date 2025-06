Brazílčania neoslnili, no Ancelottimu veria. Postupne budeme rásť, vraví Casemiro

Z defenzívneho hľadiska to bol veľmi dobrý zápas, videl som tím pracovať s loptou oveľa plynulejšie. Remízu vnímame pozitívne a odchádzame odtiaľto spokojní, s dôverou pred ďalším stretnutím,“ zhodnotil Ancelotti.

Ekvádorčania vedeli, že by ich výhra výrazne priblížila k postupu. Tesne pred úvodným výkopom však domáci tím zasiahla nepríjemnosť. Brankár Hernán Galíndez sa zranil počas rozcvičky, do brány musel napokon ísť debutant Gonzalo Valle. Celkovo sa však v zápase veľa šancí nevyskytlo.

Skúsený stredopoliar Manchestru United, ktorého Ancelotti opäť povolal do národného tímu, však len slabo zakončil a Valle nemal problém. „Postupne budeme rásť. Dnes večer sme mali silný a pevný defenzívny systém,“ povedal Casemiro podľa agentúry AFP.

„Som veľmi šťastný, že tu máme Ancelottiho. Vždy som hovoril, že je to najlepší tréner, akého som mal. Mať možnosť spolupracovať s ním aj v národnom tíme je úžasné. Mal len dva-tri dni tréningu, takže ešte nemal čas ukázať svoj herný plán a predstavy,“ vyjadril sa Vinícius.

Jediný gól „albicelestes“ na štadióne v Santiagu strelil v 16. minúte Alvarez po krásnej prihrávke od Thiaga Almadu. Lionel Messi prišiel na ihrisko až v 57. minúte. Domáci v druhom polčase cítili šancu na vyrovnanie, ale brankár Emiliano Martínez viackrát podržal svoj tím. Najbližšie k vyrovnaniu bol Lucas Cepeda, ktorý napálil loptu do brvna.

Následne mohol vyrovnať z voleja na zadnej žrdi, ale prestrelil. Messi ešte pripravil šancu pre Giuliana Simeoneho, syna Diega Simeoneho, no ten trafil len bočnú sieť. „Bol to krásny gól. Mali sme výborný prvý polčas, no v druhom sme trochu spomalili. Ale celkovo sme si viedli dobre,“ uviedol Alvarez.

Paraguaju zabezpečili víťazstvo nad Uruguajom 2:0 hlavička Matíasa Galarzu v 13. minúte a premenená penalta Julia Encisa v závere. Výsledok znamená, že domáci tím má na dosah postup na MS prvýkrát od roku 2010.

Ak v utorok zvíťazí v Sao Paule nad Brazíliou, definitívne si zaistí miesto na šampionáte. Z juhoamerickej kvalifikácie postúpi priamo prvých šesť tímov. Siedmy celok zabojuje v interkontinentálnej baráži.

Tabuľka: Kvalifikácia MS 2026