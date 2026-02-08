Zotavovať sa bude niekoľko mesiacov. Ter Stegen má za sebou úspešnú operáciu

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter Stegen (Autor: TASR/AP)
TASR|8. feb 2026 o 09:53
Zranil sa koncom januára.

Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen sa úspešne podrobil operácii stehna. Informovali o tom predstavitelia jeho španielskeho zamestnávateľa Girona FC. Termín jeho návratu na trávniky zatiaľ nie je známy.

Zostáva tak otázne, či sa dokáže 33-ročný brankár včas zotaviť, aby mohol reprezentovať Nemecko na tohtoročných majstrovstvách sveta.

Na sociálnych sieťach uviedol, že očakáva, že bude mimo hry „niekoľko mesiacov“. Ter Stegen utrpel zranenie koncom januára v dueli La Ligy na ihrisku Realu Ovieda. Do Girony zamieril na hosťovanie z FC Barcelona po tom, čo stratil post tímovej jednotky.

Po operácii chrbta vynechal stretnutia od júla do decembra minulého roka a jeho cieľom bolo získať v novom pôsobisku minutáž, ktorá by mu zabezpečila miesto v reprezentácii Nemecka na MS v USA, Mexiku a Kanade.

Kouč národného tímu Julian Nagelsmann sa vyjadril, že ter Stegena vezme na šampionát iba v prípade, že bude pravidelne chytať.

    dnes 09:53
