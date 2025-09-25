VIDEO: Rodí sa nová brankárska hviezda. Nemec chytil päť penált a vytvoril rekord

Noah Atubolu
Noah Atubolu (Autor: TASR)
SITA|25. sep 2025 o 11:26
ShareTweet0

Prezývajú ho jedenástkový zabijak.

BRATISLAVA. Nemecký futbalový klub SC Freiburg sa môže bez akýchkoľvek pochybností oprieť o spoľahlivého brankára.

Dvadsaťtriročný miestny rodák Noah Atubolu, ktorý má nigérijský pôvod, zažíva dosiaľ najlepšie obdobie svojej kariéry.

Vyšperkoval to dokonca aktuálnym bundesligovým rekordom - žiadnemu gólmanovi sa predtým nepodarilo zneškodniť päť po sebe idúcich pokutových kopov.

Atubolu to však dokázal a vyslúžil si dokonca prezývku „Elfmeter-Killer“, čiže „jedenástkový zabijak“.

VIDEO: Atubolu chytil päť penált po sebe

Počnúc 18. májom minulého roka si poradil s piatimi pokusmi z „bieleho bodu“ - dvakrát proti Unionu Berlín, raz proti Bayeru Leverkusen a opäť dvakrát proti Werderu Brémy.

Vďaka tomu prekonal aj „jedenástkové“ legendy ako Bernd Leno či Hans-Jörg Butt. Zatiaľ posledná penalta, ktorá mu prešla za chrbát, bola ešte 27. januára 2024 v dueli proti Brémam.

„To je umenie brankára,“ skonštatoval tréner Freiburgu Julian Schuster.

Fanúšikovia nemeckej reprezentácie, ktorá súperí s výberom Slovenska o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta, čoraz viac hovoria o tom, že práve Atubolu by mal byť jednotkou národného tímu.

V ankete denníka Kicker sa za Atubolua v bránke Nemecka vyslovili až dve tretiny hlasujúcich.

Nemecko a Slovensko proti sebe v rámci kvalifikačnej A-skupiny nastúpia 17. novembra v Lipsku.

Septembrový zápas v Bratislave sa skončil triumfom domáceho mužstva 2:0. Slováci zatiaľ vedú poradie skupiny s plným počtom šiestich bodov.

Bundesliga

    Noah Atubolu
    Noah Atubolu
    VIDEO: Rodí sa nová brankárska hviezda. Nemec chytil päť penált a vytvoril rekord
    dnes 11:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»VIDEO: Rodí sa nová brankárska hviezda. Nemec chytil päť penált a vytvoril rekord