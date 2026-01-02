Gólovú radosť vystriedala bolesť. Boženík sa chce po zranení vrátiť silnejší

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík sa po svojom bolestivom novoročnom zranení poďakoval fanúšikom Stoke City za prejavy podpory a odkázal im, že sa chce na trávniky vrátiť ešte silnejší.
Vo štvrtkovom dueli Championship zariadil gólom víťazstvo svojho tímu na pôde Hull City 1:0, no ihrisko opustil s vykĺbeným ramenom a slzami v očiach.
Boženík skóroval v 39. minúte a bol to jeho premiérový zásah v 21. súťažnom vystúpení v drese anglického druholigového tímu po letnom prestupe z Boavisty Porto.
Krátko po zmene strán však nešťastne spadol na rameno a počas dlhého ošetrovania priamo na trávniku potreboval kyslík na zmiernenie bolesti.
VIDEO: Boženík opúšťa ihrisko zranený
Hneď zo štadióna putoval do nemocnice. Presnejšia dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa, pripomenul portál stokesentinel.co.uk.
Dvadsaťšesťročný útočník po svojom zranení na sociálnej sieti fanúšikom odkázal: „Som šťastný a vďačný, že môžem začať nový rok s tromi bodmi a mojím prvým gólom za Stoke City, zároveň som však sklamaný zo svojho zranenia.
Je to pre mňa nová výzva a urobím všetko pre to, aby som sa vrátil silnejší. Ďakujem veľmi pekne za všetky správy a pozitívnu energiu.“