Tréner londýnskeho klubu skončil pod paľbou kritiky. Budem bojovať, vraví

„Jediné, čo môžem povedať, je, že som z dnešného večera naozaj sklamaný a som odhodlaný to napraviť a budem bojovať dovtedy, kým sa nám to nepodarí," povedal Postecoglou.

„Vyzerá to tak, že si urobil stehenný sval. On a Radu Dragusin hrali každý zápas. Je to jediná pozícia, ktorú nemôžeme rotovať. Zrejme bude teraz nejaký čas mimo hry, musíme počkať a uvidíme, ako dlho to bude."

„Je to dôsledok toho, že máme také mužstvo, aké máme."

Tabuľka Premier League