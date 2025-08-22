Botafogo neobháji triumf v Pohári osloboditeľov. Favorit vypadol už v osemfinále

Futbalisti Botafogo
Futbalisti Botafogo (Autor: TASR/AP)
TASR|22. aug 2025 o 10:05
ShareTweet0

Klub trénuje Ancelottiho syn.

QUITO. Futbalisti brazílskeho klubu Botafogo neobhája triumf v Pohári osloboditeľov. V najprestížnejšej klubovej súťaži na juhoamerickom kontinente nezvládli osemfinálovú odvetu na pôde ekvádorského LDU Quito.

Po domácej výhre 1:0 podľahli hráči pod vedením Davideho Ancelottiho súperovi z hlavného mesta Ekvádora 0:2.

Skóre stretnutia otvoril v 7. minúte stredopoliar Gabriel Villamil, po hodine hry rozhodol o postupe z penalty Lisandro Alzugaray. Quito sa vo štvrťfinále stretne s ďalším brazílskym zástupcom, keď vyzve FC Sao Paulo.

Pre syna Carla Ancelottiho ide o prvé pôsobenie v pozícii hlavného trénera. Na lavičku brazílskeho majstra sa dostal v júli.

Majiteľ Botafoga John Textor vtedy po vypadnutí na MS klubov prepustil Renata Paivu, v klube má Ancelotti mladší zmluvu do roku 2026.

Tridsaťpäťročný kouč pracuje po boku svojho otca pri brazílskom národnom mužstve, podobne ako pri jeho angažmánoch v Bayerne Mníchov, Neapole, Evertone či Reale Madrid.

Ďalšie súťaže

Neymar v drese Santosu
Neymar v drese Santosu
Neymar zažil hanbu, po ktorej sa rozplakal. Zaslúžite si facku, hnevali sa ultras
dnes 10:47
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Botafogo neobháji triumf v Pohári osloboditeľov. Favorit vypadol už v osemfinále