Botafogo neobháji triumf v Pohári osloboditeľov. Favorit vypadol už v osemfinále

QUITO. Futbalisti brazílskeho klubu Botafogo neobhája triumf v Pohári osloboditeľov. V najprestížnejšej klubovej súťaži na juhoamerickom kontinente nezvládli osemfinálovú odvetu na pôde ekvádorského LDU Quito.
Po domácej výhre 1:0 podľahli hráči pod vedením Davideho Ancelottiho súperovi z hlavného mesta Ekvádora 0:2.
Skóre stretnutia otvoril v 7. minúte stredopoliar Gabriel Villamil, po hodine hry rozhodol o postupe z penalty Lisandro Alzugaray. Quito sa vo štvrťfinále stretne s ďalším brazílskym zástupcom, keď vyzve FC Sao Paulo.
Pre syna Carla Ancelottiho ide o prvé pôsobenie v pozícii hlavného trénera. Na lavičku brazílskeho majstra sa dostal v júli.
Majiteľ Botafoga John Textor vtedy po vypadnutí na MS klubov prepustil Renata Paivu, v klube má Ancelotti mladší zmluvu do roku 2026.
Tridsaťpäťročný kouč pracuje po boku svojho otca pri brazílskom národnom mužstve, podobne ako pri jeho angažmánoch v Bayerne Mníchov, Neapole, Evertone či Reale Madrid.