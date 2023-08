Súper Slovákov má nového trénera, jeho cieľom je postup na EURO

SARAJEVO. Päťdesiatšesťročný Meho Kodro sa stal novým trénerom futbalovej reprezentácie Bosny a Hercegoviny.

Jeho úlohou je pomôcť tímu kvalifikovať sa na ME 2024. Na lavičke nahradil Faruka Hadžibegiča, ktorý v júni skončil po neuspokojivých výsledkoch.

Bosna a Hercegovina vstúpila do kvalifikácie ME víťazstvom 3:0 nad Islandom, následne však nestačila na Slovensko (0:2), Portugalsko (0:3) a Luxembursko (0:2). V J-skupine patrí Bosne 4. priečka so ziskom troch bodov.