Slovákov zobudil v Bosne až vlastný gól. Kvalifikáciu ukončili víťazným obratom

/zdroj: Sport 1/

Francesco Calzona, tréner Slovenska: "Čakali sme, že to nebude jednoduché. Tlak po postupe a následných oslavách opadol, ale chalani k tomu pristúpili výborne a dosiahli sme veľmi pozitívny výsledok. Sme silné mužstvo a nepodarilo sa mi síce dať šancu každému hráčovi, ale tí čo hrali dokázali, že sem patria. Je jasné, že vybrať 23 hráčov na EURO bude ťažké. Do štartu šampionátu však máme dosť času. Na ME by som nechcel dostať do skupiny Talianov, lebo majú veľmi silné mužstvo."

Ľubomír Šatka, obranca Slovenska a autor víťazného gólu: "Prvý gól v reprezentácii chutí výborne, o to viac, keď bol víťazný. Chceli sme kvalifikáciu zakončiť víťazstvom a sme radi, že sa nám to podarilo. Vždy som sníval o góle za reprezentáciu, hlavné však je, že som ním pomohol k dobrému výsledku. Aj po inkasovanom góle každý veril, že tento zápas môžeme otočiť. Po červenej karte a našom druhom góle to už bolo jednoduchšie."

Róbert Boženík, útočník Slovenska a autor prvého gólu: "Spadol mi obrovský kameň nie zo srdca, ale z chrbta. Nie je jednoduché nastupovať s tým, že som dlhší čas nedal gól. Ďakujem členom realizačnému tímu za dôveru a že vedia oceniť moju prácu na ihrisku. Veril som, že sa moja tvrdá práca vyplatí. Vyhrali sme, ja som dal po dlhej dobe gól a skončili sme v skupine druhí. Myslím, že sme urobili veľký krok dopredu."

Milan Škriniar, kapitán Slovenska: "Vstup do zápasu nebol úplne optimálny, ale potom sme sa do toho dostali. Opäť sme ukázali silu a dokázali otočiť nepriaznivé skóre. Tréner dal dnes šancu aj ďalším chalanom, aby ich videl. Myslím, že to je správne a oni si svoje miesta zastali. Sme radi, tešíme sa, že sme to zvládli. Ideme ďalej pracovať, aby sme boli ešte lepší."

Patrik Hrošovský, stredopoliar Slovenska: "Zasa sme dostali prvý gól, ale ukázali sme mentálnu silu. Nezlomili sme sa a napokon to dotiahli do víťazného konca. Inkasovali sme po našej útočnej štandardke, po návrate som sa dostal pozície na prvú tyč a bohužiaľ som loptu tečoval do vlastnej brány. Každý sa chce dostať na ME, ale je to ešte sedem mesiacov a môže sa veľa vecí zmeniť. Každý však o tú miestenku rád zabojuje."