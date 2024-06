Pozícia outsidera mu vyhovuje. Dortmund vyzve vo finále Ligy majstrov Real Madrid

"Lepšie som si to vysnívať nemohol. Bude to pre mňa veľký zápas. Moje prvé finále Ligy majstrov, navyše doma v Anglicku a proti môjmu bývalému klubu, to je naozaj niečo šialené," uviedol stredopoliar Realu Jude Bellingham, ktorý pred rokom prestúpil na Santiago Bernabeu práve z Dortmundu.

Napriek tomu si zverenci Edina Terziča nechali to najlepšie na účinkovanie v pohárovej Európe.

Svoj potenciál načrtli v skupinovej fáze, keď sa dostali na čelo nabitej F-skupiny pred Paríž Saint-Germain, AC Miláno a Newcastle United.

Skvelý vstup do súťaže vyšperkovali vo vyraďovačke, keď v nej postupne vyradili PSV Eindhoven, Atletico Madrid a v semifinále prekvapivo aj PSG.

Vo Wembley si zopakujú finálovú účasť spred 11 rokov, keď podľahli Bayernu Mníchov (1:2).

Medzi dôležitých hráčov v Terzičovej zostave patrí obranca Nico Schlotterbeck, ktorý si uvedomuje silu súpera, no "žlto-čierni" podľa neho chcú využiť svoju pozíciu "kata" favoritov:

"Vždy som chcel hrať proti Realu, pre mňa je to najväčší klub na svete. Nemali by sme sa však báť a nemali by sme byť z toho v úžase. Musí to byť pre nás úplne normálny zápas.

V tejto sezóne sme boli v Lige majstrov často v pozícii outsiderov, to nám celkom vyhovovalo."