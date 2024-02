Nemienia čakať na pomoc. Bohemians sa pustia do rekonštrukcie štadióna na vlastnú päsť

"Pochopili sme, že Praha nám to neurobí. Ideme do toho s vlastnou iniciatívou a s vlastnými prostriedkami. V horizonte dvoch rokov by sme chceli začať fyzicky pracovať. Musíme však nájsť s mestom Praha nejaké východisko či kompromis.

Je mi jasné, že Ďolíček na tomto mieste nie každý chce, ale za mňa tam patrí. Má genius loci,“ povedal predseda predstavenstva klubu Dariusz Jakubowicz v relácii Ušák, na ktorú sa odvoláva článok Sport.cz.



"Bohemka" v minulej sezóne doplatila na nevyhovujúcu infraštruktúru Ďolíčka. Európska futbalová únia (UEFA) jej neudelila výnimku a pri návrate do pohárovej Európy po 36 rokoch hostila nórsky klub Bodö/Glimt na štadióne pražskej Sparty.



"Som rád, že to Bohemka zobrala do vlastných rúk, pretože politici pred voľbami len sľubujú a potom nerobia nič,“ povedal čestný prezident klubu Antonín Panenka.

"Som optimista a verím, že raz budeme chodiť na futbal do nového Ďolíčka. Avšak viete, ako to chodí. Dokiaľ nový štadión nestojí, môže sa stať čokoľvek," dodala legenda českého futbalu.