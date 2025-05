ONLINE: Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur dnes, Európska liga LIVE (odveta semifinále)

Tottenham prožívá velmi rozporuplnou sezónu: ač má v Premier League zaděláno na nejhorší umístění za posledních skoro čtyřicet let, stále může pomýšlet na zisk první velké trofeje od roku 2008. Svěřenci australského kouče Postecogloua se přes Alkmaar a Frankfurt prokousali do semifinále Evropské ligy, kde jim los postavil do cesty nevyzpytatelné norské Bodø.První vzájemný zápas, který se před týdnem odehrál v Londýně, proběhl dle očekávaní. Za Spurs hned v první minutě otevřel skóre Brennan Johnson a domácí poté své soupeře doslova zasypali střelami, přičemž ještě před koncem prvního poločasu se prosadil Maddison a po pauze z penalty upravil na rozdíl tří zásahů Solanke. Jedinou kaňku na večeru udělal hostující Saltnes, který kousek před koncem obral Vicaria o čisté konto nenápadnou ranou. Sečteno, podtrženo – 3:1.Saltnesova trefa nicméně může být důležitější, než se na první pohled zdá. Outsider zpoza polárního kruhu totiž ze svého stadionu v této sezóně udělal nedobytnou tvrz: na zdejší umělé trávě si vylámalo zuby Twente, Olympiacos a dosud naposledy také Lazio. Favorité si tak rozhodně nemohou dovolit odvetu vypustit a navzdory dvougólovému náskoku je k postupu čeká ještě pořádně dlouhá a trnitá cesta. Jisté je pouze jedno: před námi je hodně zajímavá podívaná.(2:0)1. B. Johnson (Richarlison), 34. Maddison (Porro), 61. Solanke (pen.) – 83. Saltnes (Jeppe Jensen).73. Romero (TOT) – 57. Björkan (BOG), 76. Hauge (BOG).42 % : 58 %.7:1.8:1.13:1.2:0.12:7.Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Udogie – Bissouma, Bentancur, Maddison (65. Kulusevski) – B. Johnson, Solanke (75. Odobert), Richarlison (46. Tel).Připraveni: Austin, Whiteman – Danso, A. Gray, Spence, B. Davies, Sarr, M. Moore.Chajkin – Sjövold, V. Nielsen (46. Moe), Gundersen, Björkan – Hauge, Fet (76. Jeppe Jensen), Saltnes (C) – Määttä (65. Auklend), Högh, Blomberg (77. Blomberg).Připraveni: Lund, Bröndbo – Björtuft, M. B. Hansen.J. Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP).