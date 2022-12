Už vyše roka nehral zápas. Majster sveta z roku 2018 ukončil kariéru

"Futbal, veľmi som ťa miloval. Dal si mi toho veľa, ale teraz nadišiel čas povedať stop. Splnil som si všetky moje sny. So stiahnutým hrdlom, ale súčasne s hrdosťou oznamujem, že moja kariéra je na konci," uviedol Matuidi.

Do "veľkého" futbalu vstúpil v roku 2004 v Troyes, neskôr viedli jeho kroky do Saint-Etienne a Paríža SG. S tímom z Parku princov získal štyri majstrovské tituly. Po prestupe do Juventusu sa stal s Turínčanmi trikrát majstrom Talianska. Celkovo počas svojej kariéry získal 21 trofejí.