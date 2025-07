Dýka do trnavského chrbta: Ani Škrtel neudržal nervy, dostal úder od hráča

A komentátor Ľuboš Hlavena ho opravil: „Nie malá. Je to veľká športová katastrofa. Dýka do trnavského chrbta. Spartak odohral heroický zápas, ale nakoniec vypadol,“ dodal Hlavena.

"Škoda, že to nešlo do predĺženia, tam by sme to zlomili. Dali gól z poslednej šance, tešia sa, ale z tohto dvojzápasu nie sú lepším tímom," opisoval pre TASR obranca Martin Mikovič.

Pred týždňom prišlo na trnavský štadión viac ako 10–tisíc ľudí, ale Spartak prehral 0:1. Aréna v Göteborgu s kapacitou šesť aj pol tisíca bola vo štvrtok naplnená iba spolovice, ale domáci to zvládli. Uhrali výsledok, aký potrebovali.