Zahrať si proti Ronaldovi? Hľadá sa defenzívny stredopoliar do saudskoarabskej ligy

Futbalový portál Futboljobs.com s ponukou rôznych pracovných príležitostí naprieč celým svetom ponúkol bizarný inzerát v saudskoarabskej profesionálnej lige.
Kto si bude chcieť zahrať na ihrisku pri hviezdach, ktoré brázdia tamojšie trávniky, má skvelú príležitosť. Lákadlom je, samozrejme, najviac Cristiano Ronaldo z tímu Al-Nassr.
V inzeráte sa uvádza, že sa konkrétne hľadá defenzívny stredopoliar. Požiadavkami sú skúsenosti v ligách podobnej alebo vyššej úrovne. Následne je potrebné na uvedenú adresu poslať športový životopis, resp. internetový odkaz cez známy web Transfermarkt, ktorý zaznamenáva najdôležitejšie informácie o futbalistoch po celom svete.
Ďalej je nutné poslať video s najdôležitejším momentami vašej kariéry. Zrejme sa očakávajú defenzívne schopnosti, ponuka voľného priestoru pre spoluhráčov na realizovanie útočnej akcie, triky či finty, prípadne góly.
Hľadá sa iba voľný hráč alebo agent, ktorý hráča 100 percent zastupuje. Ak sa niekto taký nájde, tak ponúkaný plat je vo výške od 600-tisíc až jeden milión eur. Hoci sa to nešpecifikuje, zrejme ide o ročnú mzdu.