Tragédia v anglickom futbale. Zomrel len 21-ročný odchovanec Arsenalu

LONDÝN. Anglický futbal prišiel o veľký talent. Bývalý hráč mládežníckych tímov Arsenalu Billy Vigar zomrel vo veku 21 rokov na následky ťažkého poranenia mozgu. To utrpel počas víkendového duelu svojho súčasného klubu Chichester City v 8. lige.
Mladý útočník v zápase proti Wingate & Finchley nešťastne spadol a hlavou narazil na tvrdý povrch mimo ihriska.
Lekári mu okamžite poskytli prvú pomoc priamo na trávniku a následne ho vrtuľníkom previezli do nemocnice. Stretnutie museli predčasne ukončiť.
Chichester City bezprostredne po incidente uviedol, že Vigar je v umelom spánku na jednotke intenzívnej starostlivosti.
V utorok podstúpil operáciu, ktorá mu mala pomôcť v boji o život. Napriek tomu sa jeho stav nezlepšil a vo štvrtok 25. septembra zomrel.
„Reakcie ukazujú, aký rešpekt a lásku si Billy v športe získal. Rodina je zdrvená, že sa to stalo pri hre, ktorú tak veľmi miloval,“ napísal klub v stanovisku.
Najbližší zápas Chichesteru proti Lewes odložili, mužstvo sa na trávnik vráti až 30. septembra proti Cheshuntu.
Vigar bol absolventom známej akadémie Arsenalu v Hale Ende. Za „kanonierov“ pravidelne nastupoval v kategóriách do 18 a 21 rokov, z klubu odišiel v lete 2024.
Počas kariéry hral aj za Hastings či Eastbourne Borough, do Chichesteru prišiel v letnom prestupovom období.
Súcit vyjadril aj samotný Arsenal: „Všetci v klube posielame Billymu a jeho rodine veľa lásky a podpory. Prajeme skoré uzdravenie,“ písalo sa ešte v čase, keď fanúšikovia verili v jeho zotavenie.
Silný odkaz zanechal aj bývalý hráč Bath City Alex Fletcher, ktorý sám v minulosti prežil podobný pád: „Láme mi srdce, keď čítam túto strašnú správu. Posielam rodine Vigarovcov všetku lásku a silu.“
Správu o smrti mladého futbalistu následne priniesli viaceré britské médiá vrátane denníka Express.