Slovenskí futbalisti reagujú po výhre nad Bieloruskom v Lige národov

Štefan Tarkovič, tréner Slovenska: "Veľmi si vážim toto víťazstvo. Viacerí hráči nášho tímu dlhšie nehrali zápas, Bielorusi boli viac zohratí. Ťažšie sme sa do toho dostávali, no napokon sme získali cenné víťazstvo. Takéto zápasy formujú charakter. Musíme sa z toho poučiť a správne zareagovať na veci, ktoré nefungovali. Som rád, že hráči, ktorí prišli počas zápasu z lavičky, pomohli tímu a oživili jeho hru. Tomáš Suslov je hráč, ktorý je schopný už vo svojom mladom veku pomôcť mužstvu."

Georgij Kondratiev, tréner Bieloruska: "Gratulujem súperovi k víťazstvu. My sme dali do toho všetko. Oba tímy mali svoje šance. Súper však skóroval a podarilo sa mu zvíťaziť."

Milan Škriniar, obranca a kapitán Slovenska: "Víťazstvo berieme, je dôležité. Vedeli sme, že Bielorusi budú zavretí, ale trpezlivosťou sme si pár šancí pripravili a jednu využili. Zápas sme zvládli, aj keď chceme hrať lepšie. Sme spokojní, že berieme tri body."

Tomáš Suslov, stredopoliar Slovenska a strelec gólu: "Pri góle som centroval, určite to nebola strela. Na ihrisko som šiel s cieľom oživiť ofenzívu a som rád, že to vyšlo a zvíťazili sme. Veľmi ma teší, že som v národnom tíme premiérovo skóroval. Herne to mohlo byť lepšie, ale najdôležitejšie bolo, aby sme začali ziskom troch bodov a to vyšlo."

Vladimír Weiss ml., krídelník Slovenska: "Vedeli sme, že nás nečaká ľahký duel. Super viac bránil ako útočil, hrali na brejky a bolo ťažké sa u nich presadiť. Prvý polčas sme hrali trochu pomaly, po zmene strán sme to zrýchlili, prišla šanca a využili sme ju. Najdôležitejšie sú body, ktoré nám pomôžu k postupu."