Červené karty aj otočka Fenerbahce. Istanbulské derby nesklamalo, Škriniar bol v role kapitána

Slovenský obranca Fenerbahce Milan Škriniar oslavuje víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
ČTK|2. nov 2025 o 21:01
Zverenci Domenica Tedesca v domácej súťaži stále neprehrali.

ISTANBUL. Futbalisti Fenerbahce Istanbul zdolali v 11. kole tureckej Süper Lig v istanbulskom derby Besiktas 3:2.

Domáci turecký vicemajster v stretnutí rýchlo prehrával už 0:2, potom ale domáci Orkun Kökcü a vzápätí po ňom tréner Sergen Yalcin dostali červenú kartu a hostia prevahu jedného muža v poli využili.

VIDEO: Vylúčenie Kökcüa a Yalcina

Ešte do prestávky znížil záložník Ismail Yüksek a tretím gólom v sezóne vyrovnal španielsky útočník Marco Asensio.

Sedem minút pred koncom zápasu striedajúci Kolumbijčan Jhon Duran rozhodol o tretej ligovej výhre Fenerbahce za sebou.

Slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar odohral celý zápas v role kapitána Fenerbahce.

Zverenci talianskeho kouča Domenica Tedesca v domácej súťaži stále neprehrali rovnako ako vedúci rival Galatasaray, ktorý má štvorbodový náskok.

Tabuľka Süper Lig

dnes 21:01
