Červené karty aj otočka Fenerbahce. Istanbulské derby nesklamalo, Škriniar bol v role kapitána

ISTANBUL. Futbalisti Fenerbahce Istanbul zdolali v 11. kole tureckej Süper Lig v istanbulskom derby Besiktas 3:2.
Domáci turecký vicemajster v stretnutí rýchlo prehrával už 0:2, potom ale domáci Orkun Kökcü a vzápätí po ňom tréner Sergen Yalcin dostali červenú kartu a hostia prevahu jedného muža v poli využili.
VIDEO: Vylúčenie Kökcüa a Yalcina
Ešte do prestávky znížil záložník Ismail Yüksek a tretím gólom v sezóne vyrovnal španielsky útočník Marco Asensio.
Sedem minút pred koncom zápasu striedajúci Kolumbijčan Jhon Duran rozhodol o tretej ligovej výhre Fenerbahce za sebou.
Slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar odohral celý zápas v role kapitána Fenerbahce.
Zverenci talianskeho kouča Domenica Tedesca v domácej súťaži stále neprehrali rovnako ako vedúci rival Galatasaray, ktorý má štvorbodový náskok.