Na súd čaká vo väzení. Hráč Manchestru City čelí až 6 obvineniam zo znásilnenia

LONDÝN. Francúzsky futbalový obranca Benjamin Mendy už má na krku šesť obvinení zo znásilnenia. Ako v utorok informovala anglická polícia, u hráča tímu Manchester City v ostatnom období pribudli dve obvinenia.

Majster sveta z roku 2018 čaká za mrežami na súdne pojednávanie, to by sa malo začať 24. januára 2022, no ešte počas aktuálneho týždňa by sa mal dostaviť pred sudcu na výsluch.

Benjamin Mendy je vo väzení od augusta, dostal sa tam za obvinenia zo štyroch znásilnení a v jednom prípade zo sexuálneho napadnutia.