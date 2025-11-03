Ben Yedder sa opäť postaví pred súd. Čelí obvineniam zo znásilnenia

3. nov 2025
V súčasnosti pôsobí v Turecku.

NICE. Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Wissam Ben Yedder sa opäť postaví pred súd.

Podľa prokuratúry v Nice čelí obvineniam zo znásilnenia, pokusu o znásilnenie a sexuálne napadnutie.

Obžalovaný z rovnakých činov je aj jeho brat Sabri. Obaja boli obvinení v roku 2023 po výpovediach dvoch mladých žien, ktoré stretli na večierku. Bratia svoju vinu popierajú, informovala agentúra AFP.

Ben Yedder je v súčasnosti hráčom tureckého Sakaryasporu, ale v médiách sa v uplynulom období spomínajú skôr jeho problémy so zákonom.

Začiatkom septembra mu súd v Nice udelil pokutu 90 000 eur za psychické týranie svojej manželky, s ktorou sa rozvádza.

V roku 2023 mu španielsky súd udelil šesťmesačný podmienečný trest za daňové podvody počas jeho pôsobenia v Seville v rokoch 2016 až 2019.

V novembri 2024 dostal podmienečný dvojročný trest odňatia slobody za sexuálne napadnutie ženy. Počas súdneho procesu povedal, že bol opitý a na žiadny druh sexuálneho útoku si nepamätá.

Ben Yedder pôsobil päť sezón v AS Monaco, v ktorom si pripísal 118 gólov v 201 dueloch vo všetkých súťažiach a stal sa druhým najlepším strelcom histórie klubu.

V drese francúzskej reprezentácie nazbieral 19 štartov, posledný v júni 2022.

