Bayern kritizujú za oslabovanie súperov. Müller oponuje

MNÍCHOV. Nemecký futbalový útočník Thomas Müller verí v rýchly návrat na trávniky pro probléme so svalovým zranením.

Preň musel nútene vynechať kvalifikačné súboje MS vo futbale 2022, vrátiť do akcie by sa však už mohol v sobotnom bundesligovom súboji jeho Bayernu Mníchov na pôde RB Lipsko.

Tridsaťjedenročný útočník opustil reprezentáciu minulý týždeň už pred prvým z troch súbojov.

"Problém prišiel z ničoho nič, teraz to sledujeme na dennej báze. Nemuselo by to byť vážne, som optimista," citovala Müllera agentúra DPA.