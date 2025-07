Životný prestup sa zrejme neuskutoční. Bayernu dochádza trpezlivosť

Podľa agentúry DPA už Woltemade vie o rozhodnutí Bayernu. So Stuttgartom má kontrakt do roku 2028, k tímu by sa mal pridať v pondelok.

Najlepší strelec európskeho šampionátu do 21 rokov na Slovensku tak s najväčšou pravdepodobnosťou nenahradí zraneného Jamala Musialu či držiteľa 13 titulov Thomasa Müllera.