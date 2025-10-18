ONLINE: Bayern Mníchov - Borussia Dortmund dnes, Bundesliga LIVE (7. kolo)

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov a Borussie Dortmund dnes hrajú zápas 7. kola nemeckej Bundesligy 2025/2026.
ONLINE: Bayern Mníchov - Borussia Dortmund dnes (Bundesliga 2025/2026, 7. kolo, sobota, LIVE)
Nemecká Bundesliga 2025/2026
18.10.2025 o 18:30
7. kolo
Bayern
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dortmund
Prenos
Bayern Mnichov
To Bavoři vyhráli úplně všechno a v Lize mistrů brali 2 vítězství. Jednou porazili Chelsea doma 3:1 a ve druhém měření sil ukázali Pafosu kvalitu nejvyšší úrovně, a na Kypru rozstříleli domácí Pafos 5:1. V Bundeslize napočítali 6 výher a kráčí za dalším titulem. Ten získali 12 krát ze 13 posledních pokusů. Jednou jim nadvládu překazil lékárenský gigant Bayer Leverkusen. V lize budou hrát nejbližší kola se zmiňovaným Dortmundem, pak narazí na Mönchengladbach, Kolín n.R., Union Berlín a Freiburg. Tedy o něco jednodušší soupeři. Jenže pozor, v Bundeslize nemůžete podcenit nic, je asi nejvyrovnanější ligou ze všech TOP 5 lig Evropy. Nejlepším střelcem Bayernu je Angličan Harry Kane s 11 góly. Neskutečné. Druhý nejlepší střelec Bundesligy dal jen 5 branek. Navíc je rovněž z Bayernu. Je to Kolumbijec Luis Díaz. Kane je prostě šutér, ostrotřelec, chceteli. Bayer nasázel v ligách kterých figuruje celkem 38 branek. Dva v domácím Superpoháru, 25 v Bundeslize, 8 v Lize mistrů a 3 v DFB Pokalu, což je domácí pohár v Německu.
Borussia Dortmund
Die Schwarzgelbe mají 14 bodů a okupují druhou pozici po 6. kole ligy. Průměr vstřelených branek je však jen dva. 12 branek za 6 duelů. Posledních 5 vzájemných utkání dopadlo 2 výhrami Bayernu, 1krát výhra Dortmundu a 2 remízy. Bayern je na tom o něco lépe. Počítač spočítal, že pravděpodobnost vítězství domácích Bavorů je 67%. Dortmund jen 15%. Dortmundští vyhráli 4 zápasy ze 6. Nasbírali k tomu dvě remízy. Prohru ještě neochutnali. Připíšou si jí proti velkému gigantovi evropské kopané? Nebo se vzepřou a budou kousat? Navíc se jim daří i mimo Bundesligu. V Lize mistrů porazili Bilbao doma 4:1 a v Turíně brali bod za divokou remízu 4:4.
Hezký den všem příznivcům fotbalu, a toho německého obzvlášť. Dnes nás čeká velký šlágr, jedná se o 7. kolo a v tomto utkání se střetnou týmy Bayernu Mnichov a Borussie Dortmund. V Německu mu říkají "Der Klassiker." Dnes bude o to atraktivnější, že jde o první a druhý tým tabulky. Kdo bude na konci zápasu šťastnější? Sledujte a nenechte si ujít velký zápas nejen v Německu, ale i na celém světě.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:30.