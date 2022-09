Mal zasiahnuť VAR? Barcelona bola poškodená, myslia si analytici

BRATISLAVA. Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski pri návrate do Mníchova neskóroval a jeho Barcelona prehrala 0:2.

"Nemyslím si, že bol naňho vyvíjaný nátlak, vzhľadom na jeho vyspelosť a skúsenosti. Rozhodol nedostatok efektivity. Je to futbal, pri ktorom sa to občas stáva," povedal pre agentúru DPA tréner hostí Xavi Hernandez.

Ostro sledovaný zápas sa mohol vyvíjať inak, keby Lewandovski, ktorý prestúpil v lete do Barcelony práve z Mníchova, využil jednu zo svojich šancí. Poliak sa gólovo nepresadil po štyroch zápasoch.

Katalánci sa dožadovali jedenástky a viacerí futbaloví analytici im dávali za pravdu, že to bol faul a mala nasledovať penalta pre hostí. Súboj však odignorovali aj supervízori systém VAR.

Strelili sme dôležitý gól zo štandardky a hneď aj druhý. V druhej 45-minútovke sme boli lepší my, v prvej to bola Barca, povedal Julian Nagelsmann.

Barcelona mohla znížiť, no Pedri trafil iba žrď.

Finalisti predchádzajúcej sezóny Ligy majstrov sa dostali s tromi bodmi na úroveň Ajaxu a Neapolu. Taliansky tím však ešte cestuje do Škótska na stredajšie stretnutie proti Rangers.

Hlavička Joela Matipa z 89. minúty znamenala víťazstvo Liverpoolu 2:1 nad Ajaxom na Anfielde a "Reds" sa vrátili späť do hry o postup do osemfinále.

"Oproti zápasu s Neapolom to bol úplne iný výkon, no je to len prvý krok. Hrali sme vo vyššej intenzite a agresivite. Náš výkon bol odvážnejší a najdôležitejším faktorom večera bol charakter tímu, vďaka čomu sme vyhrali," povedal Jürgen Klopp pre oficiálnu stránku klubu.

Hostia sa dokázali v zápase presadiť len raz, keď v 27. minúte Mohammed Kudus vyrovnal na 1:1. Holandský tím dlho držal remízový stav a mohol aj zabodovať, no pred koncom druhého polčasu Joel Matip po rohovom kope hlavičkou rozhodol o triumfe domácich.