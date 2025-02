Neznáša sledovať zápas, keď nehrá. Kane nastúpil za Bayern prvýkrát z lavičky

BERLÍN. Anglický futbalista Harry Kane nastúpil prvýkrát v nemeckej Bundeslige v pozícii striedajúceho hráča.

Tridsaťjedenročný kanonier Bayernu Mníchov naskočil do nedeľňajšieho duelu s Eintrachtom Frankfurt v 64. minúte, keďže si počas týždňa ešte doliečoval zranenie lýtka a v základnej zostave ho zastúpil veterán Thomas Müller.

Aj keď išlo o šláger kola, v ktorom privítal prvý Bayern tretí Frankfurt, bola to jednoznačná záležitosť domácich. Na prvý gól síce čakali do nadstaveného času prvého polčasu, no po zmene strán pridali ďalšie tri.