Bayern bol nemilosrdný, cítil našu krv, vravel po knokaute tréner chorvátskeho majstra

„Ospravedlňujem sa všetkým, pre ktorých Dinamo Záhreb niečo znamená. Bol to ťažký večer,“ povedal Sergej Jakirovič, tréner chorvátskeho majstra po prehre 2:9 na ihrisku Bayernu Mníchov v Lige majstrov.

Harry Kane je zase prvý hráč, ktorý v zápase Ligy majstrov premenil tri penalty. Vďaka štyrom gólom do siete Dinama je už najlepším anglickým strelcom v Lige majstrov (33 zásahov), predstihol Waynea Rooneyho (30).

Bol to bláznivý zápas. Bayern v prvom polčase dominoval, absolútnu prevahu pretavil v komfortný trojgólový náskok a nič nenasvedčovalo tomu, že mi mohol mať nejaké problémy.

Škvrnou bolo zranenie brankára Manuela Neuera, ktorý sa už v štvrtej minúte vydal na svoj typický výlet takmer až do stredového kruhu, no pri pokuse odohrať loptu sa zrazil s dvojicou Petkovič, Upamecamo a dopadol bolestivo na chrbát.

„To nie je otázka pre mňa! Nech ma vyhodia. Svoju prácu robím najlepšie ako viem. Ak za mnou nebude stáť mužstvo, vyriešim to sám,“ reagoval Jakirovič.

Neuer síce dochytal polčas, ale po prestávke prenechal miesto Ulreichovi.

„Bol to fantastický večer, bol to vzrušujúci, bláznivý zápas,“ vravel Harry Kane pre DAZN. „Tri penalty v jednom zápase, to som ešte nemal. Pri tretej mi už došli nápady. Nevedel som, čo mám robiť, kde strieľať,“ dodal s humorom.