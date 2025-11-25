Bayern chce rokovať s Kaneom o novej zmluve. Má životnú formu, znie z Mníchova

Aktuálne má platný kontrakt do leta 2027.

Vedenie Bayernu Mníchov bude začiatkom roka 2026 diskutovať s Harrym Kaneom o predĺžení zmluvy.

Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie odmietol špekulácie, že je v kontakte s inými európskymi veľkoklubmi na čele s FC Barcelona.

„S Harrym máme jasný plán. Začiatkom roka 2026 si spolu sadneme a začneme rokovať o novej zmluve.

Myslím, že v každom zápase dokazuje, ako sa v Bayerne cíti dobre. Má životnú formu a v Mníchove sa páči aj jeho rodine," uviedol pre DPA člen predstavenstva bavorského klubu Max Eberl.

Kane prišiel do Bayernu v roku 2023 a s Bayernom ma platný kontrakt do 30. júna 2027. V uplynulej sezóne s ním vyhral nemeckú Bundesligu a dvakrát za sebou sa stal najlepším strelcom súťaže.

„Nie je dôvod ponáhľať sa s rokovaniami o novej zmluve, V Bayerne som šťastný a nikam sa nechystám odísť," zdôraznil Kane pre utorňajšie vydanie magazínu Bild.

