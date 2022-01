ONLINE: FC Barcelona - Real Madrid (Španielsky Superpohár)

REAL MADRID Forma najslávnejšieho madridského klubu je v súčasnosti na skvelej úrovni. Pod trénerom Ancelottim sa Realu v tejto sezóne mimoriadne darí a potvrdzuje to ich prvá priečka v La Lige a rovnako aj účinkovanie v Lige majstrov. Superpohár je ale samostatná súťaž a začína sa tu od nuly. Real síce bude favoritom, no s Barcelonou ich pravdepodobne nebude čakať nič jednoduché. Madrid ťahal od októbra skvelú šnúru bez prehry, ktorú zastavilo až nedávno Getafe. Naposledy si ale Madridčania bez väčších problémov poradili s Valenciou 4:1 a uvidíme, či na tento výkon naviažu aj dnes.

