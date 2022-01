El Clásico rozhodlo až predĺženie. Real sa cez Barcelonu dostal do finále

Španielsky Superpohár 2021/2022

RIJÁD. Futbalisti Realu Madrid postúpili do finále Španielskeho Superpohára, keď vyhrali El Clásico proti Barcelone 3:2 po predĺžení. Zápas hostil King Fahd Stadium v meste Rijád v Saudskej Arábii.

Real bol v úvodu superpohárového "El Clasica" aktívnejší. Dve technické strely Marca Asensia ešte nepriniesli zmenu skóre, no v 25. minúte sa už líder La Ligy ujal vedenia.

Karim Benzema obral v strede poľa o loptu Sergia Busquetsa, vysunul Viniciusa Juniora a Brazílčan po prieniku do šestnástky prekonal Marca-Andreho Ter Stegena Barcelona potom zapla na vyššie obrátky a v závere prvého polčasu sa jej podarilo vyrovnať.

Center Ousmanu Dembeleho odkopol Militao, no trafil iba do Luuka de Jonga a lopta aj s prispením žrde putovala do siete.

II. polčas a predĺženie:

Začiatok druhého polčasu patril Barcelone, strela Pedriho mierila tesne vedľa.

Real postupne opäť prebral iniciatívu a po strele Benzemu zachránila Kataláncov žrď. V 72. minúte po akcii Ferlanda Mendyho sa po strele Benzemu vyznamenal ter-Stegen, no lopta sa opäť dostala ku francúzskemu kanonierovi a jeho dorážka už skončila v sieti.