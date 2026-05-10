V lige strieľa skoro gól na zápas. Realu bude chýbať v El Clásicu elitný útočník

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé nenastúpi v drese Realu Madrid v nedeľňajšom El Clasicu na pôde FC Barcelona.
Stále sa totiž úplne nezotavil zo zranenia zadného stehenného svalu, a tak bude chýbať na súpiske „bieleho baletu" na duel 35. kola španielskej La Ligy.
Mbappé v piatok absolvoval s Realom tréning, no do zápasu nezasiahne. Francúzsky kanonier pre svalové zranenie pauzoval uplynulé dva týždne.
Francúz nastúpil v prebiehajúcom ročníku La Ligy do 28 duelov, v ktorých strelil 24 gólov a je najlepší strelec súťaže. Barcelona v prípade víťazstva nad Realom v predstihu obháji titul španielskeho majstra.