Hanba, Real držal mafiánsky nátlak. Arbiter by nemohol opustiť štadión, tvrdil expert

BRATISLAVA. El Clásico prinieslo silné emócie, sedem gólov a ako zvyčajne aj niekoľko kontroverzných momentov. Futbalisti Barcelony v rámci 35. kola La Ligy zdolali Real Madrid 4:3 a titul majú na dosah. Tri kolá pred koncom majú Katalánci sedembodový náskok. „Rozhodca by nemohol opustiť štadión, ak by Barçelona tento zápas remizovala alebo prehrala. To, čo sa stalo s arbitrom, je škandál," tvrdil pre Catalunya Ràdio katalánsky novinár Francesc Garriga.

Podľa katalánskeho denníka sport.es malo posledné El Clásico sedem kontroverzných momentov a šesť z nich rozhodca rozhodol v prospech Realu Madrid.

Jednou z hlavných postáv bol arbiter Alejandro Hernández Hernández. Hlavne jeho verdikt v závere zápasu mnohých prekvapilo a vyvolal veľký piskot v barcelonskej aréne. V 78. minúte zahral rukou v šestnástke Aurélrien Tchouaméni, ale Hernández ju prehliadol. Penaltu neodpískal ani vtedy, keď ho upozornil VAR. Tchouaméni už navyše mal žltú kartu a mohol byť vylúčený.

Štatistiky zápasu FC Barcelona - Real Madrid v La Lige. (Autor: SofaScore)

Jasná penalta? „Neodpískal jasnú penaltu. Škandál a hanba. V skratke. Mafiánsky nátlak bol účinný a Madridčania v záverečnej fáze ožili,“ napísal Joan Poqui z katalánskeho denníka El Mundo Deportivo. Bývalý rozhodca Alfonso Pérez Burrull, o ktorého sa opiera promadridský denník Marca, to však videl inak. „Nie je tam žiadny úmysel ani neprirodzená poloha ruky. Nie je to penalta,“ tvrdil Burrull.

Podľa jeho názoru správne platil aj vyrovnávajúci gól Yamala na 2:2, ktorému predchádzala údajná ruka Frenkieho de Jonga. „Nie je tam žiadna jasná alebo zjavná chyba, je tam viac hrudník ako ruka," tvrdil Burrull. Podľa jeho slov nespravil rozhodca Alejandro Hernández Hernández žiadnu vážnu chybu a sporné momenty rozhodol správne.

Pristúpil nohu Yamala Podľa denníka El Mundo Deportivo spravil rozhodca tri vážne chyby. Upozornil trebárs na to, že pred druhým gólom Realu neodpískal faul na Yamala, keď mu Valverde pristúpil nohu. „Yamal si podsunul nohu pod Valverdeho a Uruguajčan naňho nechtiac stúpil. Bol to on, kto narušil Valverdeho priestor. Na tejto hre nie je nič zlé ,“ tvrdil podľa denníka AS Iturralde González, ďalší bývalý rozhodca. VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Real Madrid

Ďalší sporný moment? V 36. minúte sa dostával do vyloženej šance barcelonský útočník Ferran Torres, ale zastavil ho Tchouaméni, za čo videl iba žltú kartu.

Neúmyselná ruka „Podľa môjho názoru je to skôr červená karta ako žltá, keďže lopta nejde na roh. Ale ako som povedal, je to hraničná hra,“ dodal Iturralde. Bývalý rozhodca si však myslí, že ruka Tchouaméniho v závere nemala byť odpískaná. „Je zrejmé, že ho to trafilo do ruky, ale je to dole, v prirodzenej polohe. Pre mňa to nie je penalta,“ myslí si Iturralde.

Ďalší kontroverzný moment prišiel v piatej minúte nadstaveného času, keď dal barcelonsky stredopoliar Fermín parádny gól, mohlo byť 5:3, ale rozhodca ho neuznal. Videl ruku. „Pre mňa tá hra rukou nie je úmyselná. To nemôže byť hra rukou,“ dodal bývalý rozhodca.