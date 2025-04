Hviezda Realu zošalela, hádzala kusy ľadu. Neovládateľná beštia, píšu

„Vidím Yamala na pravej strane, ale hovorím si. ´Nie, toto je akcia na strelu´. Tak som vystrelil a vyšlo to veľmi dobre,“ opisoval Koundé. Práve on a Yamal boli ústredné postavy ďalšieho El Clásica. Už tretieho v tejto sezóne.

Barcelona vo všetkých troch zápasoch Real zdolala. V Superpohári, v La lige, i v Španielskom pohári.

Dve gólové prihrávky

„Keď dajú gól, dáme ho aj my, keď dajú ďalší, dáme ho aj my. Bez ohľadu na to, koľko ich strelia. Nás v tejto sezóne nemôžu zdolať. Som veľmi šťastný. Visca el Barça,“ vravel podľa sport.es Yamal.

Sedemnásťročný supertalent opäť žiaril. Pripísal si dve asistencie. Na prvý a druhý gól. Yamal celý zápas trápil defenzívu Realu, neraz ho zastavili iba faulom.

VIDEO: Skrat Antonia Rüdigera