El Clásico netrvalo len 120 minút. Rozhodcovia v Španielsku sa bránia: Sme tiež iba ľudia

Napriek tomu, že ďalším vylúčeným podľa niektorých komentátorov mohol byť Vinícius Júnior, De Burgos Bengoechea poslal po záverečnom hvizde rovno do šatne Juda Bellinghama, pretože „išiel nám agresívnym spôsobom demonštrovať svoju nespokojnosť a musel byť zadržiavaný spoluhráčmi“.

Zatiaľ čo Vazquéz aj Bellingham by mali vyviaznuť s menšími trestami, Rüdiger by podľa disciplinárneho poriadku RFEF mal dostať dištanc v rozmedzí štyroch až dvanástich zápasov, píše Mundo Deportivo. To by znamenalo, že Nemec by s určitosťou vymeškal ďalšie El Clásico, ktoré sa hrá sa 11. mája v Barcelone. Dôvodom je, že vyššie tresty sa prenášajú aj do iných súťaží, teda aj do La Ligy.