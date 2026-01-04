Spanilá jazda Barcelony pokračuje. Podľa Flicka si v derby nezaslúžili uspieť

Hráč Barcelony Robert Lewandowski (9) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti Espanyolu. (Autor: TASR/AP)
„Blaugranas“ zabodovali v domácej súťaži naplno už v deviatom stretnutí v rade.

Ani mestský rival Espanyol nezastavil spanilú jazdu FC Barcelona španielskou La Ligou. „Blaugranas“ zvíťazili v sobotňajšom zápase 18. kola na ihrisku súpera 2:0 a v domácej súťaži zabodovali naplno už v deviatom stretnutí v rade.

Líder La Ligy však v zápase rozhodne nedominoval a rozhodol až v úplnom závere. V 86. minúte skóroval presne umiestneným oblúčikom k žrdi Dani Olmo, o štyri minúty pridal poistku elegantnou technickou strelou Robert Lewandowski.

Obaja úspešní zakončovatelia prišli na ihrisko v 64. minúte. „Úprimne povedané, nezaslúžili sme si to. Na druhej strane, dokázali sme po zmenách v zostave priniesť na trávnik kvalitu.

Musím sa poďakovať striedajúcim hráčom a taktiež Joanovi Garciovi, je to jeden z najlepších gólmanov na svete,“ uviedol kouč FC Barcelona Hansi Flick podľa AFP.

Garcia ešte v minulej sezóne chytal za Espanyol a stal sa prvým hráčom po 30 rokoch, ktorý prestúpil do tímu historického rivala.

Na štadióne Cornella-El Prat ho nečakalo vľúdne privítanie. „Ukázal mentálnu silu a vyrovnal sa s tým fantasticky. Na tento zážitok určite nezabudne. Espanyol mu dal šancu, teraz už ale hrá za nás a výrazne pomohol k triumfu,“ vychválil svojho gólmana Flick.

Espanyol ukončil sériu piatich víťazstiev a v tabuľke mu patrí 5. priečka s odstupom 16 bodov na lídra FC Barcelona. „Cítime hnev.

Mali sme na to, aby sme zvíťazili a body nám unikli. Hrali sme dobre, ale to nás nemôže uspokojiť. Na tím a fanúšikov som hrdý, no musíme sa nahnevať a mať na seba vyššie nároky,“ burcoval pred ďalšími zápasmi tréner Espanyolu Manolo Gonzales.

