Barcelona postúpila do finále Superpohára. Súpera zlomila už v prvom polčase

Hráči Barcelony sa tešia z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. jan 2026 o 22:03
Dvoma presnými zásahmi a jednou asistenciou sa na triumfe podieľal Raphinha.

Semifinále španielskeho Superpohára

FC Barcelona - Athletic Bilbao 5:0 (4:0)

Góly: 38. a 53. Raphinha, 23. Torres, 32. Fermin Lopez, 34. Bardghji

Futbalisti FC Barcelona sa stali prvými finalistami Španielskeho superpohára. V stredajšom semifinálovom zápase v saudskoarabskej Džidde si poradili s Athleticom Bilbao hladko 5:0, keď už v polčase viedli o štyri góly.

Dvoma presnými zásahmi a jednou asistenciou sa na triumfe obhajcu trofeje podieľal Brazílčan Raphinha.

„Blaugranas“ sa v nedeľnom finále súťaže stretnú s víťazom štvrtkového duelu medzi madridskými rivalmi Realom a Atleticom.

    dnes 22:03
