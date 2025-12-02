ONLINE: FC Barcelona - Atlético Madrid dnes, La Liga LIVE (Hancko, 19. kolo)

Futbalisti FC Barcelona a Atlética Madrid dnes hrajú zápas 19. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V zostave hostí by sa mal predsaviť slovenský obranca Dávid Hancko.
Španielska LaLiga 2025/2026
02.12.2025 o 21:00
19. kolo
Barcelona
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
Príjemný dobrý večer futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri preview 19. kola španielskej La Ligy, kde nás čaká šláger kola: FC Barcelona proti Atléticu Madrid.
FC Barcelona
Barcelona vstupuje do tohto zápasu ako líder tabuľky so skóre 39:16 a 34 bodmi. Forma Blaugranas je výborná – v posledných piatich dueloch vyhrali štyrikrát. Naposledy zdolali Alavés 3:1, predtým Bilbao rozobrali 4:0 a ešte pred reprezentačnou prestávkou uspeli aj na pôde Celty Vigo (4:2) či doma s Elche (3:1). Jedinou prehrou v tejto sérii je tesné El Clásico, v ktorom podľahli Realu Madrid 1:2.
Atlético Madrid
Atlético Madrid prichádza do duelu vo fantastickej forme. Zverenci Diega Simeoneho ťahajú päťzápasovú víťaznú sériu a v lige sú štvrtí so skóre 27:11 a 31 bodmi. Postupne zdolali Oviedo 2:0, vonku uspeli s Getafe 1:0, predtým si doma poradili s Levante (3:1) aj Sevillou (3:0) a sériu odštartovali výhrou 2:0 na pôde Betisu. Obrana Atlética opäť pôsobí mimoriadne pevne – v týchto piatich dueloch inkasovali len raz.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.